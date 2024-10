Real Madrid : «Ridiculisé», Mbappé se fait humilier en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier Clasico, Kylian Mbappé a vécu un enfer. Entre un but refusé et une humiliation pour le Real Madrid qui s'est incliné 4 buts à 0, l'ancien attaquant du PSG a traversé la rencontre comme un fantôme. Et sans surprise, il n'est pas épargné par la presse espagnole qui doute de plus en plus de l'intérêt de sa signature cet été.

Auteur d'un début de saison mitigé malgré des statistiques assez prometteuses, Kylian Mbappé était très attendu samedi soir pour son premier Clasico. Mais l'attaquant français a de nouveau déçu. En grande difficulté, le capitaine des Bleus a déçu. Après avoir cru ouvrir le score, son but a finalement été annulé pour un hors-jeu qui ne sera pas le premier de la soirée pour l'ancien du PSG qui sera au total signalé hors-jeu à huit reprises. Une soirée cauchemardesque pour Kylian Mbappé.

Mbappé vit un «cauchemar»

Et bien évidemment, la prestation de Kylian Mbappé a été disséquée en Espagne. « Son premier Clasico s'est terminé en cauchemar. Du 31 octobre au 26 octobre, Halloween est arrivé quelques jours plus tôt pour le Français », écrit ainsi AS qui s'inquiète sérieusement du rendement de Kylian Mbappé. Même son de cloche du côté de l'autre quotidien madrilène MARCA qui ne reçoit aucune étoile pour sa prestation comme Tchouaméni, Mendy, Rüdiger et Militao.

La Catalogne se régale de la prestation de Mbappé

A l'inverse, la presse catalane se régale du fiasco de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le quotidien SPORT reprend même le GIF de l'attaquant français qui mime le geste du ballon piqué pour décrire son but qui sera finalement refusé en demandant : « Kylian, comment s'est terminé le but Raphinha ? » Un petit chambrage de la part de SPORT qui souligne également « s'est ridiculisé de manière historique lors de son premier Clasico », vivant même « l'une de ses pires soirées dans le football professionnel. Le Français s'est montré lent, nerveux et imprécis. Il a très peu participé au jeu offensif. » Plus sobre, Mundo Deportivo se contente de souligne que « les enfants du Barça investissent Bernabeu pour une autre soirée historique ». Autrement dit, la prestation de Kylian Mbappé samedi soir n'est pas passée inaperçue en Espagne.