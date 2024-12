Mercato : Un Brésilien à l'OM, son club sort du silence

Axel Cornic

Après un été très chaud, l’hiver pourrait bien être mouvementé à l’Olympique de Marseille, avec de nombreuses pistes qui sont déjà évoquées à quelques semaines du mercato. C’est le cas en défense, avec L’Equipe qui a notamment parlé d’un intérêt pour Danilo, défenseur brésilien qui ne joue plus beaucoup à la Juventus.

Le visage de l’OM a totalement changé cet été, avec la signature de Roberto De Zerbi. Mais il ne semble pas vraiment rassasié, puisque le coach italien aurait déjà glissé plusieurs noms au duo formé par Mehdi Benatia et Pablo Longoria, en vue d'un mercato de janvier qui débute dans seulement quelques semaines.

L'OM prêt à dégainer sur le mercato ? L'incertitude plane sur son centre de formation... 🏟️ https://t.co/PJD4pogMsa — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 11, 2024

Danilo, l’occasion de janvier ?

D’après les informations de L’Equipe, l’OM suivrait notamment l’évolution de la situation de Danilo, capitaine de la Juventus qui a vu son temps de jeu se réduire depuis le départ de Massimiliano Allegri et l’arrivée de Thiago Motta. Ce dernier semble toutefois tenir en très haute estime l’international brésilien aux 65 sélections ! « Il a toujours affronté les difficultés avec sérieux et un grand professionnalisme, en continuant à travailler et en essayant d'aider l'équipe » a expliqué le coach de la Juventus, au micro de TNT Sport Brasil.

« Nous avons le privilège d’avoir parmi nous un footballeur et un homme avec ces qualités »

« Cela en dit long sur le joueur, mais surtout sur la personne. Nous avons le privilège d’avoir parmi nous un footballeur et un homme avec ces qualités. Parfois il joue, d'autres fois non, mais il restait toujours le même, continuant à travailler dur » a poursuivi Thiago Motta, qui ne semble pas vraiment ouvert à un départ de Danilo pour le moment. A noter que suite aux graves blessures au genou de Bremer puis de Juan Cabal, le capitaine bianconero a recommencé à jouer régulièrement, avec deux titularisations lors des deux derniers matchs de Serie A.