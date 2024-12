Le PSG veut boucler quatre transferts en janvier !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler les départs de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar. S'il parvient à finaliser ces deux transferts, le club de la capitale devrait s'offrir de nouveaux joueurs pour les remplacer.

Après avoir vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid le 1er juillet, le PSG s'est attaché les services de quatre joueurs. En effet, Luis Campos a renforcé toutes les lignes de Luis Enrique lors du dernier mercato estival. Plus précisément, le conseiller football du PSG a recruté Matvey Safonov dans les buts, Willian Pacho en défense centrale, Joao Neves au milieu de terrain et Désiré Doué en attaque.

Le PSG ne recrutera en janvier qu'en cas de départ

Alors que la prochaine fenêtre de transferts sera ouverte au mois de janvier, le PSG aimerait boucler quatre opérations dans l'idéal. Selon les informations du Parisien, divulguées par Marc Mechenoua lors d'une série de question-réponses avec des internautes, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait finaliser deux départs et deux arrivées.

«Paris souhaite se séparer de Skriniar et Kolo Muani»

« La tendance est à ce que le PSG ne recrute cet hiver qu'en cas de départ. Deux joueurs sont sur le marché : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. (...) Il n'y a aucune certitude sur qui partira et qui arrivera. La seule chose, c'est que Paris souhaite se séparer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. En fonction de ça, il y aura des arrivées », a précisé Marc Mechenoua, journaliste du service sports du Parisien.