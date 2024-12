Transferts : Il quitte le PSG et réalise son rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG en 2022, Carlos Soler n'a jamais réussi à s'imposer au sein du club de la capitale. N'étant pas l'une des options principales de Luis Enrique, l'Espagnol s'en est allé en cet été 2024. Prêté à West Ham, Soler évolue donc désormais en Premier League, pour son plus grand bonheur.

Alors qu'il était question d'un transfert de Carlos Soler cet été, l'Espagnol a bel et bien quitté le PSG mais sous la forme d'un prêt. Le milieu de terrain s'est alors envolé pour l'Angleterre et le club de West Ham. Aujourd'hui, Soler évolue donc sous le maillot des Hammers, l'occasion pour lui de réaliser un rêve en étant prêté par le PSG.

« Quelque chose que je voulais quand j'étais enfant »

Ayant connu la Liga et la Ligue 1, Carlos Soler a donc découvert la Premier League cette saison. Ce dont il a toujours rêvé. Ainsi, dans des propos accordés à AS, le joueur prêté par le PSG à West Ham confie : « Je suis venu ici en prêt d'un an pour profiter de l'opportunité. Jouer en Premier League, ça semble cliché mais c'est vrai, est quelque chose que je voulais quand j'étais enfant. J'aime beaucoup ».

« J’ai encore deux ans de contrat »

Quid maintenant de l'avenir de Carlos Soler, lui qui est prêté pour une saison seulement à West Ham ? L'Espagnol, qui appartient toujours au PSG, expliquait récemment : « J’ai l’intention de revenir au PSG après cette saison ? Je viens d’arriver à Londres. (…) Evidemment, j’appartiens toujours au PSG. J’ai encore deux ans de contrat et on verra quand la saison se terminera. J’ai envie d’être heureux pendant cette saison ici et de profiter de la Premier League ».