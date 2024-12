F1 : Alpine lance une invitation à... Esteban Ocon !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ avant même la dernière course de la saison, Esteban Ocon est tourné vers son nouveau projet chez Haas. Il a d'ailleurs participé aux essais de fin de saison à Abu Dhabi avec sa nouvelle équipe. Cependant, il pourrait bien repasser brièvement chez Alpine. Oliver Oakes, directeur de l'écurie français, invite effectivement le pilote normand à venir faire ses adieux aux membres de l'équipe à l'usine.

Esteban Ocon s'attendait probablement à une autre fin pour son aventure chez Alpine. Et pour cause, après le GP du Qatar, l'avant-dernier rendez-vous de la saison, l'écurie française a annoncé qu'Ocon ne sera pas aligné à Abu Dhabi. L'objectif était de lancer Jack Doohan dans le grand bain alors qu'il a été choisi pour être le coéquipier de Pierre Gasly la saison prochaine. En échange, Esteban Ocon a été libéré pour participer aux essais de fin de saison avec sa nouvelle équipe, Haas, à Abu Dhabi. Par conséquent, le Français n'a pas pu faire ses adieux à Enstone où se situe l'usine d'Alpine. Oliver Oakes l'invite donc à réparer cette anomalie.

Alpine invite Ocon à faire ses adieux à Enstone

« Oui, Esteban peut avoir une haie d’honneur, il doit venir à Enstone. Je suis vraiment sérieux. Les gens disent que ce n’était pas idéal, mais je pense que ce n’est pas vraiment juste. Au bout du compte, il avait le choix, il a choisi de commencer avec sa nouvelle équipe plus tôt. C’est bien, ça me va. Nous avons échangé des SMS, et pour être honnête, il est le bienvenu à Enstone, s’il le souhaite, comme tout était prévu », lâche le directeur de l'équipe française dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Je suis vraiment sérieux»

« J’ai aussi été très honnête en disant qu’il a été un élément important de l’équipe, pas seulement les années précédentes, mais même lors de mon court passage. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, mais je pense aussi que nous devons faire ce qui est bon pour nous. Et avoir Jack dans la voiture plus tôt, c’est un gros avantage pour l’année prochaine. Et vraiment, les équipes contre lesquelles nous nous battons ont toutes des débutants qui ont un peu d’expérience à leur actif et, pour moi, cela peut sembler un peu dur, mais ce n’est pas du tout la raison », ajoute Oliver Oakes.