F1 : McLaren clashe Verstappen !

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 est terminée et c’est maintenant l’heure du bilan. Max Verstappen est devenu champion du monde pour la quatrième fois de sa carrière et McLaren a décroché le titre des constructeurs. Lando Norris, vice-champion du monde cette saison a rappelé l’attitude de Max Verstappen au Mexique et a expliqué qu’elle n’était pas digne de lui.

Lors d’une saison de Formule 1, la tension est souvent très haute parmi les pilotes. Entre Max Verstappen et George Russell, le torchon brûle et avec Lando Norris, la tension était aussi montée d’un cran. Et même trois jours après la fin de la saison, certaines inimitiés continuent.

«Tout ce que fait Max n’est pas parfait»

Dans des propos rapportés part Nextgen-Auto, Lando Norris, pilote de McLaren, n'avait toujours pas digéré l'attitude de Max Verstappen lors du Grand Prix du Mexique : « Mais aucun d’entre eux, quand j’y repense, ne m’a donné l’impression que je n’avais pas ce qu’il fallait. Ces moments n’ont eu lieu que lorsque c’était directement contre Max. Et c’est Max. Affronter Max dans n’importe quel état sera toujours délicat. Et personne ne s’amuse à faire la course avec Max. Je pense que le Mexique a été un tournant lorsqu’il a été prouvé que tout ce qu’il fait n’est pas parfait. »

«Je me suis définitivement donné plus de confiance»

« Je pense que si nous revenons à Austin et au virage 12, la majorité des gens, presque tout le monde sur la grille, que ce soient les pilotes et les gens à l’extérieur, n’était pas d’accord avec le fait que j’ai reçu une pénalité, poursuit Norris. Soit nous n’aurions pas dû en avoir une, soit nous aurions dû en avoir une tous les deux. Il s’agit de petites choses mais il est certain que, du point de vue du rythme, je n’ai pas douté de moi cette année. Et je pense que je me suis définitivement donné plus de confiance. »