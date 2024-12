F1 : Un Français chez Red Bull, il fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au volant de la Red Bull pour les essais d'après saisons à Abu Dhabi, Isack Hadjar, qui brigue toujours un baquet chez Racing Bulls, s'est prononcé pour ses premiers tours de roue et il ne cache pas sa joie d'avoir pu piloter la monoplace qui a permis à Max Verstappen de décrocher un quatrième titre mondial.

Bien que la saison soit terminée, les écuries sont restées à Abu Dhabi pour les traditionnels essais de fin de saison. L'occasion pour chaque équipe de tester notamment des nouveaux pilotes, et Red Bull a ainsi aligné Yuki Tsunoda, qui fait parties des favoris pour remplacer Sergio Pérez, et Isack Hadjar. Vice-champion de Formule 2, le pilote français a de grandes chances de se retrouver chez Racing Bulls. En attendant, il est revenu sur 125 tours qu'il a bouclés ce mardi.

Hadjar savoure sa première journée au volant d'une Red Bull

« J’ai fait beaucoup de tours lors des essais aujourd’hui. J’ai eu un très bon feeling lors des deux premiers runs, qui ont consisté en un peu de performance et quelques longs runs également », lâche dans un premier temps le pilote Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«J’ai tout de suite été très à l’aise au volant de la RB20»

« Les essais sont difficiles pour l’équipe et la journée est bien remplie. Nous apprenons beaucoup et j’ai pu prendre mon premier départ aux essais, ce qui était très amusant. J’ai tout de suite été très à l’aise au volant de la RB20. J’ai maintenant participé à quatre séances d’essais libres, mais il n’y en a que tous les quatre mois. Alors à chaque fois vous essayez de ne pas oublier les sensations de la voiture. Nous avons fourni beaucoup d’informations à l’équipe et aux ingénieurs, je suis donc satisfait du travail que nous avons accompli et j’espère avoir d’autres opportunités comme celle-ci à l’avenir », ajoute Isack Hadjar.