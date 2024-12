F1 : Surprise, Verstappen prend position pour l'annonce de son coéquipier

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la dernière annonce très attendue de 2024 en Formule 1. Qui sera le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine ? Plus le temps passe et plus il semble que Sergio Pérez soit sur le départ. L'identité de son successeur n'est pas encore connue, mais le quadruple champion du monde a tenté de monter au créneau pour le Mexicain.

La saison 2024 a pris fin dimanche à Abu Dhabi, et tout le monde se projette déjà vers 2025. Il reste toutefois encore un mystère à éclaircir avant la saison prochaine, à savoir la situation de Sergio Pérez. Le Mexicain, qui a connu une nouvelle saison plus que décevante pendant que Max Verstappen remportait son quatrième titre, pourrait bien être poussé au départ et remplacé par l'un des deux pilotes Racing Bulls à savoir Yuki Tsunoda ou Liam Lawson. Interrogé à ce sujet, Max Verstappen a toutefois tenu à défendre Sergio Pérez, qui a été son coéquipier pendant quatre saisons.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Verstappen défend Pérez

« Je ne sais pas, c'est la décision de l'équipe. J'ai toujours très bien travaillé avec Checo, c'est un gars génial honnêtement. C'est très rare d'avoir un coéquipier comme lui qui a toujours été très bon, et un gars sympa aussi », a lancé le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport, avant d'en rajouter une couche.

«C'est très rare d'avoir un coéquipier comme lui»

« Je travaille avec lui tous les week-ends, semaine après semaine, et je trouve que les gens ont été très durs avec lui. Bien sûr, il y a des week-ends qui auraient pu être meilleurs, mais parfois les gens ont été très durs avec lui, parce qu'il n'est pas idiot. Il a toujours été considéré comme un grand pilote, et ça a été difficile, mais ça a été difficile pour tout le monde dans l'équipe parce que la voiture était parfois très compliquée à piloter », ajoute Max Verstappen. Reste désormais à savoir si ces propos influenceront la décision de Red Bull.