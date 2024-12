F1 : Fernando Alonso en rêve, ce record est inaccessible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 43 ans, Fernando Alonso peut se vanter d'être double champion du monde de Formule 1. Les années passent, mais le pilote Aston Martin reste toujours très ambitieux. En effet, l'Espagnol rêverait d'accrocher un troisième titre de champion du monde avant de prendre sa retraite. Mais voilà qu'un record sera très difficile à aller chercher pour Alonso.

En 2005 et 2006, au volant d'une Renault, Fernando Alonso avait réussi à décrocher deux titres de champion du monde de Formule 1. Un palmarès que l'Espagnol aimerait bien améliorer à l'avenir. En effet, c'est une troisième couronne qui fait rêver l'actuel pilote Aston Martin. Dans des propos rapportés par la BBC, Alonso a ainsi fait savoir : « Je rêve toujours. Pourquoi pas ? Je suis que 2026 est probablement ma seule chance car 2025 sera extrêmement difficile, mais je rêve toujours. La F1, c'est pour les rêveurs, probablement car tout peut se passer. Nous verrons. En 2026, les attentes seront élevées car ça sera une nouvelle voiture, les règles vont changer. Probablement, ça sera ma dernière année en F1. Mon contrat se finit fin 2026 ».

Alonso derrière Fangio ?

Fernando Alonso rêve donc d'un troisième titre de champion du monde et pour cela, le pilote Aston Martin a d'ores et déjà pris rendez-vous pour la saison 2026. Cela pourrait alors être la dernière chance pour l'Espagnol afin de décrocher une nouvelle couronne après celles obtenues en 2005 et 2006. Alonso l'emportera-t-il alors en 2026 ? Si tel était le cas, le pilote Aston Martin aurait alors un peu plus de 45 ans. Mais voilà qu'il ne deviendrait pas pour autant le plus vieux pilote à être sacré champion du monde. En effet, ce record est aujourd'hui détenu par Juan Manuel Fangio. Titré en 1957, l'Argentin avait alors 46 ans et 1 mois.

Les plus vieux champions du monde de Formule 1

A 45 ans, Fernando Alonso serait alors le 2ème plus vieux champion du monde de Formule 1. Actuellement, derrière Juan Manuel Fangio, on retrouve Giuseppe Farina (43 ans et 10 mois), puis Jack Brabham (40 ans et 5 mois), Graham Hill (39 ans et 8 mois), Nigel Mansell (39 ans et 8 jours), Alain Prost (38 ans et 7 mois), Mario Andretti (38 ans et 6 mois), Damon Hill (36 ans et 26 jours), Lewis Hamilton (35 ans et 10 mois) et Niki Lauda (35 ans et 7 mois).