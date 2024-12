F1 : La folle promesse qui annonce du lourd pour Alpine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un début de saison très compliqué, Alpine a fini sur une bien meilleure note en réussissant à se hisser jusqu'à la sixième place au championnat constructeurs. Une satisfaction pour Flavio Briatore, qui n’a pas manqué de féliciter Pierre Gasly, et a également indiqué avoir promis à Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, de mettre en place une équipe compétitive d’ici trois ans.

Voir Alpine à cette place semblait presque impossible il y a encore quelques mois. Dans la dernière ligne droite de la saison, l’écurie française a réussi à passer devant Racing Bulls et Haas au classement pour décrocher la sixième place au championnat constructeurs. Une position en grande partie obtenue grâce à l’excellente fin de saison de Pierre Gasly, septième à Abu Dhabi le week-end dernier lors du dernier Grand Prix de l’année.

« Pierre a fait un travail incroyable »

« Je tiens vraiment à remercier tous les membres de l'usine, en particulier ceux de l'usine. Les gens travaillent très dur. C'est ce qu'ils veulent. C'est l'esprit d'équipe. L'ingénierie a fait un super travail, l'aérodynamique, tout le monde. C'est donc la sixième place pour cette équipe. Cette équipe est très, très forte à la fin. Pierre a fait un travail incroyable et aujourd'hui aussi Jack était bien. Pour la première course, c'était bien. C'est le résultat de tout le monde et je veux féliciter tout le monde », a déclaré Flavio Briatore, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux d’Alpine à l’issue du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Catching up with Flavio after securing sixth place in the Constructors' Championship.



Time to keep pushing over the winter, into next year and beyond 👊

« J'ai promis à Luca de Meo de mettre en place une équipe gagnante d’ici trois ans »

L’ancien directeur de Benetton, nommé conseiller exécutif d’Alpine en juin dernier, a fait une promesse à Luca de Meo, directeur général du groupe Renault : « J'ai promis à Luca de Meo de mettre en place une équipe gagnante d’ici trois ans. Nous devons rester unis et forts, et avoir quelques personnes de plus avec de l'expérience dans l'équipe. Mais j'aime l'équipe. L'équipe de course est en train de changer complètement. Les arrêts aux stands sont maintenant compétitifs. Nous avons une équipe de course, c'est ce que je veux. Nous produisions une voiture, mais maintenant nous produisons une voiture rapide. »