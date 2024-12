F1 : Calvaire pour Alonso, il sort du silence

Jean de Teyssière

Âgé de 43 ans, Fernando Alonso est le pilote le plus vieux dans le paddock. Le double champion du monde a fini à la neuvième place au classement des pilotes et a vécu une année beaucoup plus compliquée qu’en 2023 ou il avait terminé au pied du podium. Après la dernière course de la saison à Abu Dhabi, l’Espagnol a expliqué avoir conduit durant six courses avec une blessure à l’épaule et avoir serré les dents durant de nombreuses semaines.

Véritable légende du sport automobile, Fernando Alonso ne compte pas raccrocher les pédales. Le pilote d’Aston Martin sera présent en 2025, l’année de ses 44 ans. Et même avec son immense expérience, il a appris de nombreuses choses cette saison.

Fernando Alonso a fait un bilan personnel de son année 2024 avec Aston Martin, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Cela dépend un peu de la voiture que vous aviez. Si vous aviez une McLaren, une Ferrari ou une Mercedes, c’est beaucoup moins difficile parce que la voiture ne saute pas, la voiture est rapide. Et si vous avez notre voiture, vous vous blessez à l’épaule et vous avez une épaule blessée pendant six courses. Vous prenez un anti-douleur et vous y retournez. Et cela n’a rien à voir avec l’âge. Quand je ne vais pas bien physiquement, les gens se disent tout de suite ’il a 43 ans’. Mais une autre fois, le Parc Fermé ressemblait à The Walking Dead et j’allais bien, j’étais beaucoup plus en forme qu’eux. C’est donc un peu une question de petites blessures, surtout si la voiture ne vous permet pas de vous asseoir tranquillement sur votre siège. Je n’ai pas besoin de plus de confiance. Je sais que lorsque j’aurai une voiture normale, je serai le plus haut possible. »

« Nous savons depuis quelques mois ce que nous avons fait de mal cette année. Nous devons maintenant appliquer ces leçons à la voiture de l’année prochaine. Mais 2026 reste la grande nouvelle pour de nombreuses équipes, à l’exception de McLaren et de Ferrari, qui ont des voitures supérieures. Il sera difficile de combler ces écarts pour tout le monde. Je pense que nous avons peu d’options pour 2025. Nous devons penser un peu plus loin. Même aujourd’hui, Williams nous était bien supérieure, Haas était dans une autre catégorie, Alpine dans une autre catégorie. RB aurait également dû être devant nous. Nous étions donc seulement meilleurs que les Sauber. Je donne toujours le meilleur de moi-même, même dans ces dernières courses où nous n’avions pas de grands objectifs à la fin. Il semble que, de l’extérieur, on attende toujours que je vieillisse, mais ce jour n’arrive pas pour l’instant, poursuit Alonso. Quand je pars de la 14e place, je pense que je finirai dans les points. Quand je pars huitième, je pense que je finirai sur le podium. J’ai toujours faim. Nous avons tous appris des leçons cette année sur la manière de voyager. Comme ce triplé de courses à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi, d’un endroit à l’autre, puis un événement en Arabie saoudite entre les courses. L’année prochaine, j’essaierai de rentrer chez moi, même si c’est pour 48 ou 72 heures. Donc, de petits ajustements pour arriver en meilleure forme l’année prochaine. »