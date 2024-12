Mercato : Pogba prêt à dire oui à l’OM, la folle annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot a remis une pièce dans la machine. Ce dimanche, le milieu de terrain a lancé un appel à Paul Pogba, libre de tout contrat et qui peaufine son retour sur les terrains après plus d'un an absence. Courtisé par de nombreuses équipes, le joueur dispose de quelques critères pour choisir sa prochaine destination.

Paul Pogba revient de loin. Suspendu, dans un premier temps, pour une durée de quatre ans suite à un contrôle positif, le milieu de terrain a vu le TAS réduire sa sanction à 18 mois. Ce qui veut dire que le joueur sera autorisé à refouler les pelouses dès le mois de mars. Autre certitude, ce ne sera pas sous le maillot de la Juventus, qui a décidé de tourner la page. Pour l’heure, Pogba enchaîne les déplacements, sans perdre de vue son retour à la compétition. Évidemment, sa situation est scrutée de près, notamment par l’OM.

Rabiot invite Pogba à l'OM

Arrivé cet été, Adrien Rabiot a profité de la situation et de l’incertitude autour de sa situation pour l’interpeller. « J'aimerais bien jouer avec Paul. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir » a déclaré le joueur dimanche.

Pogba ne dit pas non à la Ligue 1

Et selon les informations de Florent Germain, Pogba ne resterait pas insensible à l’intérêt de l’OM. « Il a envie de trouver un projet ambitieux. D’après les échos que j’ai, rester en France peut le booster. Et il veut vraiment retrouver l’équipe de France, donc il faut trouver un club légitime et pas rejoindre un pays exotique. Avec un club comme Marseille, il peut être exposé et obtenir du temps de jeu » a déclaré le journaliste de RMC sur le plateau de BFM Marseille.