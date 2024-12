Pogba à l'OM, le rêve prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat avec la Juventus a été rompu, Paul Pogba est désormais libre sur le marché et cherche un nouveau club pour relancer sa carrière et reprendre la compétition en mars prochain. Dans cette optique, plusieurs options circulent, y compris celle d'une signature à l'OM. Mais le rêve est-il permis pour les Marseillais.

Autorisé à rejouer en mars prochain, Paul Pogba a hâte de retrouver les pelouses. Mais avec quel club ? C'est la question qui agite le mercato puisque le champion du monde 2018 est libre de tout contrat depuis sa résiliation avec la Juventus. Son nom circule donc dans plusieurs clubs et notamment en Arabie Saoudite ou en MLS pour s'offrir un dernier gros contrat. Mais Paul Pogba souhaiterait avoir un dernier défi en Europe et l'OM pourrait bien sauter sur l'occasion.

Pogba, l'annonce de Rabiot

D'ailleurs, au sein de l'OM, on ne cache pas que l'arrivée de Paul Pogba sera la bienvenue. Dimanche soir, Adrien Rabiot ouvrait la même la porte à son ancien coéquipier : « J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ».

La presse italienne y croit

Et bien que l'intérêt de l'OM ne soit pas encore formellement confirmé dans la presse française, en Italie, cette piste est prise au sérieux. La Gazzetta dello Sport assure en effet que Roberto De Zerbi a validé une éventuelle arrivée de Paul Pogba à Marseille. Et du côté du joueur, l'idée de rejoindre l'OM ferait également son chemin. Et pour cause, comme Adrien Rabiot, il souhaite retrouver l'équipe de France, et évoluer en Ligue 1 pourrait bien évidemment l'aider à reprendre sa place en Bleus.

