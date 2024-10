«Le supposé meilleur joueur du monde» : Cauchemar, Mbappé se fait allumer à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Soirée cauchemardesque pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. Le FC Barcelone s’est largement imposé sur la pelouse de son rival (4-0), qui n’a pas pu compter sur son grand renfort de l’été pour faire la différence. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premières critiques s’abattre sur l’ancienne star du PSG.

Une humiliation pour le Real Madrid et une prestation ratée pour Kylian Mbappé. Le FC Barcelone n’a fait qu’une bouchée de son rival ce samedi soir sur la pelouse du Santiago Bernabéu (0-4), et ce alors que les Merengue pensaient avoir ouvert le score par l’intermédiaire de son numéro 9, finalement hors jeu. Kylian Mbappé enchaînera justement les hors-jeu (8) et les ratés, de quoi le placer sous le feu des critiques en Espagne.

Mbappé : Le plan «spécial» du Real Madrid dévoilé ? https://t.co/SBSGd9Oxgr pic.twitter.com/BVDkn4qzkb — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

« J'en veux beaucoup à Mbappé »

La presse madrilène n’est pas tendre avec l’ancienne star du PSG. Journaliste chez AS, Tomás Roncero ne mâche pas ses mots : « La défense a été catastrophique. Il y a une telle différence avec Courtois… J'en veux beaucoup à Mbappé. On fait venir le supposé meilleur joueur du monde pour qu'il se montre et fasse la différence, et Lewandowski a fait la différence à l'âge de 36 ans ».

« Une prétendue star numéro un mondiale rate des buts que même mon fils ne rate peut-être pas »

« Nous sommes à Madrid, pas à Paris, poursuit Tomás Roncero. Ancelotti aura sa responsabilité, mais il ne peut pas faire en sorte qu'une prétendue star numéro un mondiale rate des buts que même mon fils ne rate peut-être pas. » Les prochains jours s’annoncent compliqués pour Kylian Mbappé.