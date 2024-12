Conflit avec le PSG : Premier coup dur pour Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en conflit avec le PSG auquel il réclame 55M€ de salaires et primes impayés, Kylian Mbappé avait saisi la commission de discipline de la LFP pour tenter d'obtenir gain de cause. Une demande rejetée pour la simple et bonne raison qu'elle est jugée irrecevable compte tenu du fait que le PSG a entre-temps entrepris des démarches auprès du Tribunal judiciaire de Paris.

Le conflit n'est pas toujours pas réglé. Alors qu'il réclame toujours 55M€ de primes et salaires impayés au PSG, Kylian Mbappé avait décidé de saisir la commission de discipline de la LFP afin de tenter de faire flancher les Parisiens. Mais par le biais d'un communiqué, la LFP annonce qu'elle ne tranchera pas.

La commission de discipline de la LFP rejette la demande de Mbappé

« Le Règlement disciplinaire de la LFP donne compétence à la Commission de discipline pour prononcer des sanctions en cas de non-exécution d’une décision contre laquelle aucun recours n’est engagé. La Commission a été saisie dans ce cadre par M. Kylian MBAPPE, suite aux décisions rendues par la Commission juridique et la Commission paritaire d’appel », peut-on lire dans ce communiqué dans un premier temps.

«La Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE»

« Le Paris Saint-Germain ayant depuis assigné la LFP devant le Tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux décisions, la Commission de discipline a conclu à l’irrecevabilité de la saisine formée par M. Kylian MBAPPE », indique encore le communiqué de la LFP