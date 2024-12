PSG : Luis Enrique tient déjà ses deux renforts pour cet hiver ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas être actif sur le marché des transferts cet hiver. A moins qu’un ou des départs soient bouclés par le club de la capitale selon Le Parisien. D’ailleurs, la direction parisienne estimerait que Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos seraient deux renforts suffisants en l’état.

En l’espace de deux semaines, Luis Enrique a enregistré deux renforts dans son effectif, et pas des moindres. Ayant contracté une rupture des ligaments croisés du genou gauche en mai dernier, Lucas Hernandez a été aperçu mardi soir avec un maillot du PSG sur la pelouse du RB Salzbourg lors des dix dernières minutes de la victoire parisienne en Autriche pour le compte de la Ligue des champions (3-0).

Après Ramos, c’est au tour d’Hernandez de signer son retour !

Avant le champion du monde 2018, ce fut l’attaquant titulaire Gonçalo Ramos qui retrouvait le chemin des terrains le 26 novembre dernier en Allemagne. En déplacement à Munich afin d’y affronter le Bayern pour le compte de la 5ème journée de la saison régulière de Ligue des champions, Ramos signait son retour après plus de trois mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville.

Le PSG considère Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez comme des recrues hivernales

Mardi, Gonçalo Ramos a ouvert le score à Salzbourg et a pesé sur le résultat final permettant au PSG de rester en vie dans la course à la qualification pour les 1/16èmes de finale de C1. Le journaliste du Parisien Marc Mechenoua, lors d’un questions/réponses avec les internautes, a tenu le discours suivant ce mercredi.

« Est-ce que finalement Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos ne vont pas être les meilleurs renforts du PSG lors de cette trêve ? C'est tout à fait probable. C'est en tout cas ce que considère la direction sportive du PSG pour Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos ». De plus, pendant cet échange avec les fidèles du Parisien, il a été spécifié par Marc Mechenoua qu'il n'y aurait aucune recrue sans départ au préalable. C'est dit.