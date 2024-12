PSG : «Une œuvre d’art», Luis Enrique est choqué

Jean de Teyssière

Face au RB Salzbourg, le PSG n’a pas eu besoin de beaucoup s’employer pour remporter la rencontre. Pour la sixième journée de la Ligue des Champions, le club de la capitale s’est largement imposé (3-0) et est provisoirement 24ème et dernier qualifié pour les barrages. Et Luis Enrique était surtout heureux du troisième but parisien, qu’il compare à une œuvre d’art.

Les habitants de Salzbourg sont habitués à voir, ou plutôt entendre de belles choses dans leur ville. Lieu de naissance d’un certain Mozart, la ville autrichienne a reçu le PSG lors de la rencontre face au RB Salzbourg en Ligue des Champions. Et les spectateurs de la Red Bull Arena en ont pris plein les yeux lors du troisième but parisien.

Doué marque enfin !

Arrivé cet été en provenance de Rennes, Désiré Doué était toujours en recherche de son premier but avec le PSG. Auteur du troisième et dernier but de la rencontre, l’international espoir a été à la conclusion d’un superbe mouvement collectif. Achraf Hakimi a été lancé par Zaïre-Emery avant de servir Kang-in Lee dans la surface, qui lui a rendu le ballon d’une splendide talonnade. Hakimi a ensuite envoyé le ballon sur Doué qui a conclu du droit en lucarne.

DÉSIRÉ DOUÉ SE JOINT À LA FÊTE ET S'OFFRE SON PREMIER BUT AVEC LE PSG ! 🔥



Et quel énorme travail d'Hakimi 😳#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/BWo8yKY28Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

«Le troisième but est une œuvre d’art»

Ce but a visiblement été apprécié par Luis Enrique qui a été très élogieux en conférence de presse : « Je crois que le troisième but est une œuvre d'art, cela montre comment on peut se défaire d'un pressing haut. Je répète, c'est une œuvre d'art. »