PSG : Une star prête à claquer la porte à cause de Luis Enrique ?

Axel Cornic

Après un an et demi, les premières tensions commenceraient déjà à faire surface autour de Luis Enrique, qui se serait apparemment lis à dos une partie du vestiaire. C’est notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, qui à cause de l’Espagnol pourrait bien remettre en cause son avenir au Paris Saint-Germain.

Rarement un gardien a été autant protégé depuis le début du projet QSI. Arrivé en 2021 à la fin de son contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a tout de suite été installé comme le titulaire indiscutable du PSG, avec Keylor Navas qui en a notamment fait les frais. Mais l’état de grâce semble bel et bien terminé pour l’international italien...

Le PSG à l'affût ! Luis Enrique pourrait changer d'avis sur Osimhen cet hiver. Quel impact pour l'attaque parisienne ? 🔍

➡️ https://t.co/zdZqcvSDco pic.twitter.com/4yxgoM2amm — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 10, 2024

Luis Enrique change de gardien

Ces dernières semaines, Luis Enrique lui a en effet plusieurs fois préféré Matvey Safonov, arrivé lors du dernier mercato en provenance de Krasnodar. Une situation qui aurait rapidement agacé Donnarumma, qui n’aurait plus vraiment confiance en son entraineur, comme cela serait apparemment le cas de plusieurs autres stars du PSG.

Donnarumma plus si certain de continuer au PSG

Suffisant pour le pousser à envisager un départ ? D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Gianluigi Donnarumma se voyait il n’y a pas si longtemps encore passer des nombreuses années au PSG. Mais ce petit désaccord avec Luis Enrique l’aurait vraisemblablement poussé à envisager un avenir loin de Paris.