Mercato - PSG : Les prochains transferts balancés en direct ?

Le mercato hivernal du PSG fait déjà beaucoup parler puisque de nombreux observateurs estiment que le club de la capitale doit attirer du renfort pour être compétitif. Daniel Riolo et Emmanuel Petit, présents en direct dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir, évoquent tour à tour les priorités du PSG pour le mercato de janvier.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Difficile de savoir si le club de la capitale réserve ou non du mouvement, et cela pourrait d’ailleurs dépendre des éventuels départs de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar qui n’entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique. En attendant d’être fixé sur le sujet, Daniel Riolo a indiqué la marche à suivre au PSG mardi soir en direct dans l’After Foot sur RMC Sport.

Riolo attend un milieu et un attaquant au PSG

« Il n'y a pas qu'une priorité, il y a une double priorité qui est de mettre un milieu de terrain d'un autre profil et un numéro 9 soit titulaire en puissance, soit un concurrent pour Ramos », estime Riolo, qui espère donc voir débarquer deux nouveaux visages au PSG durant le mercato hivernal.

Clap de fin pour Kolo Muani ?

De son côté, Emmanuel Petit évoque plutôt le sens des départs du PSG et se fait notamment du souci pour Randal Kolo Muani, qui se retrouve totalement mis de côté par Luis Enrique et pourrait donc être éjecter en janvier : « Le mercato d'hiver approche et certains joueurs doivent se dire qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce club. Je pense notamment à Kolo Muani », lâche l’ancien joueur de l’équipe de France.