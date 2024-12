Pogba - OM : Un énorme sacrifice est demandé !

Axel Cornic

Après une période noire, Paul Pogba est enfin prêt à retrouver une carrière de footballeur, avec sa suspension pour dopage qui a été réduite de quatre ans à 18 mois. Un départ en MLS ou en Arabie Saoudite est évoqué, mais le Champion du monde 2018 semble bien décidé à rester en Europe, dans l’espoir de retrouver l’équipe de France.

A Marseille, on se prend à rêver plus grand. Depuis la signature de Roberto De Zerbi, tout semble possible pour l’OM et la signature d’Adrien Rabiot l’a montré cet été. Et c’est un autre international français qui pourrait bien poser ses valises dans le sud de la France...

Des nouvelles transferts déjà à l’horizon pour l'OM ? 🔍 Restez connectés, des surprises se préparent pour cet hiver !

➡️ https://t.co/sGKoF84TEx pic.twitter.com/tY1kdVYMSE — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 11, 2024

L’OM rêve de Pogba

Voilà des semaines que la folle rumeur Paul Pogba prend de l’ampleur, pour ce qui pourrait être le plus gros coup de la présidence de Pablo Longoria. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le milieu de terrain aimerait rester en Europe et l’OM pourrait bien lui offrir cette occasion, même s’il va falloir faire des gros efforts.

Un nouveau départ ?

Comme le fait remarquer La Gazzetta dello Sport, Pogba devra en effet réduire drastiquement ses demandes salariales s’il souhaite rejoindre l’OM ou tout autre club européen. Pour rappel, le Français gagnait 11M€ par an à la Juventus avant sa suspension pour dopage, un montant qu’absolument personne ne semble prêt à lui offrir pour le moment.