PSG : Le Qatar a choisi son entraîneur, «c’est une certitude»

Arrivé il y a un an et demi pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité, auprès de ses joueurs comme de la presse. Une situation radicalement différente chez les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui semblent avoir une confiance aveugle en les capacités du technicien espagnol. A tel point que son avenir au PSG ne fasse déjà plus aucun doute.

Alors que ses choix soulèvent de plus en plus de questions et que certains de ses cadres commenceraient à le lâcher, Luis Enrique a reçu un soutien de taille récemment. Le président Nasser Al-Khelaifi a en effet pris la parole pour le défendre et il a eu des mots très forts concernant le coach du PSG.

« Nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment »

Son entretien à Sky Sport Deutschland n’a en effet pas manqué de faire réagir, notamment lorsqu’il a déclaré : « À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment ». Mais il ne s’est pas arrêté là, puisque le président du PSG a notamment assure qu’il envisageait l’avenir avec Luis Enrique sur le banc. « Nous construisons une équipe pour l’avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur ».

« Il a voulu dire que de toute façon, quoi qu’il se passe, Luis Enrique restera »

Ces propos font forcément écho aux différentes informations concernant la prolongation pour le moment secrète de Luis Enrique, qui aurait signé un nouveau contrat jusqu’en 2027. Et si rien n’est officiel, on semble bel et bien se diriger vers un PSG toujours plus lié à l’avenir de l’ancien coach du FC Barcelone ! « C'est une info que j’ai : il a voulu dire que de toute façon, quoi qu’il se passe, Luis Enrique restera. Il ne le virera pas, c’est une certitude » a révélé ce mercredi Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport.