OM : «L’un des meilleurs attaquants d’Europe» débarque, Marseille s’enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui conseiller institutionnel et sportif de l'OM, Fabrizio Ravanelli a toujours été considéré comme l'un des chouchous du Stade Vélodrome. Au cours d'un entretien accordé à la presse ce dimanche, l'ancien attaquant italien a évoqué l'amour que lui portent les supporters phocéens et la pression qui découle de cette ferveur.

Le 27 octobre dernier, l’une des scènes les plus marquantes de l’histoire des Classiques était représentée dans les tribunes du Vélodrome. Les supporters de l’OM avaient choisi le fameux face à face entre Pierre Ducrocq et Fabrizio Ravanelli en 1997. En l’espace de deux ans et demi, l’attaquant italien a été adopté par le Vélodrome, qui appréciait sa hargne, mais aussi sa détermination sur le terrain.

L'OM envisagerait un retour de Mendy après son parcours tumultueux à Lorient. Un coup de théâtre à surveiller ! ⚽

➡️ https://t.co/GYtgx5F2Au pic.twitter.com/HojJs7dUmr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

« Marseille m’a compris »

Lors d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche, le nouveau conseiller institutionnel et sportif de l’OM est revenu sur son histoire d’amour avec les fans. Une idylle débutée dès son arrivée dans le sud de la France en 1997. Le joueur italien sortait alors d’une saison prolifique à Middlesbrough. « Marseille m’a compris. Dès le premier jour, il y a eu cette grande banderole qui disait : « Fabrizio, tu es le soleil de Marseille ». Les supporters ont perçu ma passion et mon professionnalisme. J'avais fini parmi les meilleurs buteurs de Premier League après avoir tout gagné avec la Juve. J’étais l’un des meilleurs attaquants d’Europe et j’ai incarné sur le terrain la vertu la plus chère aux supporters : l’envie de combattre » a-t-il confié.

Ravanelli prévient les recrues

Une vertu qu’il souhaite transmettre aux nouveaux joueurs du club marseillais. « Ici, la pression est incomparable. Le maillot pèse lourd. Dès que j’accueille des recrues à Marignane, je leur explique ce qu’attendent les supporters. La base, c’est de combattre. On perdra des matchs, mais si nos fans voient des battants, ils seront toujours de notre côté » a déclaré Ravanelli.