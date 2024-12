OM - Greenwood : L’annonce inquiétante

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau aligné contre l’AS Monaco dimanche soir, Mason Greenwood a inscrit le penalty de la victoire pour l’OM. Et pourtant, l’ailier anglais n’a toujours pas convaincu Daniel Riolo qui a encore une fois critiqué la prestation de l’ancien joueur de Manchester United, qui ne travaille pas assez pour le collectif selon le journaliste.

Recruté cet été par l'OM, Mason Greenwood a de nouveau été décisif pour le club phocéen dimanche soir contre l'AS Monaco. C'est lui qui a inscrit le penalty pour offrir la victoire aux Marseillais (2-1). Néanmoins, Daniel Riolo estime que la prestation de l'ailier anglais était encore trop limitée par rapport aux attentes placées en lui.

Riolo pas encore convaincu par Greenwood

« L’OM avait besoin d’un gros match pour se mettre en confiance. Imagine tu fais l’opération commando et tu perds encore contre un gros à domicile. Il faut mesurer l’importance de cette victoire pour les Marseillais. Mais bizarrement, ok ils ont gagné, mais on se pose encore des questions. Il y a la prestation de Greenwood qui est censé être un joueur leader et qui n’en fait pas des masses sur le terrain. On est début décembre et on est encore un peu à se demander qui doit jouer à certains postes. Maupay s’est installé à la pointe de l’attaque car il est intelligent, il est utile et il sait se placer », estime le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Il n’en fait pas des masses sur le terrain»

« Mais il y a ce côté gauche inventé par De Zerbi avec Rabiot plus haut. Il a récupéré Rongier, donc il ne sait plus quoi faire. Hojbjerg, Rabiot et Rongier, c’est un de trop dans cette équipe. Rabiot est un bon joueur de foot, mais jamais de la vie il peut jouer là où il a joué. Dans ce positionnement, ce n’est pas lui rendre service. Il a joué à ce poste, mais dans une Equipe de France ultra-défensive, ce n’est pas ce que l’OM veut faire. Ce n’est pas là qu’il va être utile à Marseille », ajoute Daniel Riolo.