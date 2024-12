OM : Scène surprenante au Vélodrome, une recrue s’explique

Arnaud De Kanel

Le 14 septembre dernier, l'OM prenait le meilleur sur l'OGC Nice grâce notamment à un but de Neal Maupay. L'attaquant n'a pas eu de pitié face à son ancien club et il est même allé célébré devant le public du Vélodrome en montrant l'arrière de son maillot. Mais ce jour-là, l'OM pourrait une tunique spéciale et le nom des joueurs n'était pas floqué. La scène a surpris mais elle a énormément amusé le principal intéressé.

Neal Maupay avait choisi l'OGC Nice pour inscrire son premier but sous les couleurs de l'OM. La tradition de l'ex qui marque face à son ancien club perdure encore et à la différence de certains, le buteur olympien ne s'est pas retenu de célébrer. Il s'était mis dos au public du Vélodrome afin de montrer son nom. Or, pour ses 125 ans, l'OM portait un maillot pas floqué. Les images de cette célébration ratée avaient fait le tour des réseaux sociaux. De quoi amuser Neal Maupay.

«Il n’y avait pas mon nom derrière»

« Mon 1er but contre Nice au Vélodrome, c’était spécial pour moi. C’est mon club formateur, c’est , où je vis, où j’ai ma famille. Forcément quand j’ai célébré, je me retourne et je montre mon nom. Justement, parce que les gens ne me connaissent pas, je viens d’arriver au club et je voulais faire les présentations. Et en plus c’était le maillot des 125 ans donc il n’y avait pas mon nom derrière », s'est remémoré Neal Maupay pour le Canal Football Club dimanche soir. Le nouvel attaquant de l'OM a beaucoup d'autodérision et il prend les choses à la légère.

«Je ne me prends pas au sérieux»

« Ça a fait un même sur les réseaux sociaux et sur Twitter (sourires). J’aime bien tout ça. En fait, je ne me prends pas au sérieux. On peut me vanner, ‘ouais il a raté une occasion, ouais il est petit’, peu importe. Mais quand on veut faire des blagues, il faut savoir être de l’autre côté aussi, donc ça m’a fait rire », a ajouté Neal Maupay.