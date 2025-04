Mbappé : Le PSG trouve mieux pour 50M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé s'impose comme la nouvelle star du PSG en 2025, atteignant la barre des 24 buts sur l’année civile, soit un de plus que Kylian Mbappé meilleur buteur du club sur l'année 2024 avec 23 réalisations. Recruté pour 50 millions d'euros, l'attaquant français est devenu essentiel à l’équipe dirigée par Luis Enrique.

On n’arrête plus Ousmane Dembélé ! Auteur d’un doublé mardi face à Dunkerque (4-2), l’international français a inscrit ses 23 et 24e but sur l’année civile 2025, portant son total à 32 sur l’ensemble de la saison. Recruté pour 50M€ à l’été 2023, Ousmane Dembélé a su devenir le nouvel homme fort du club de la capitale en attaque, faisant oublier son pote Kylian Mbappé.

Dembélé fait déjà mieux que Mbappé au PSG en 2024

Sur le plan comptable, Ousmane Dembélé peut déjà se targuer d’avoir fait mieux que Kylian Mbappé lorsqu’on regarde de près certaines statistiques. Comme le souligne StatsDeFoot, le numéro 10 du PSG compte déjà un but de plus (25) en 2025 que le capitaine des Bleus sur la première partie de l’année 2024 passée du côté du PSG (24).

« On ne s’imagine pas perdre contre Aston Villa »

A quelques jours d’affronter Aston Villa en quart de finale de Ligue des champions, Luis Enrique peut ainsi compter sur un Ousmane Dembélé en pleine forme pour la dernière partie de la saison. « On ne s’imagine pas perdre contre Aston Villa ou perdre une finale de Coupe de France, maintenant il faut rester concentrés parce que c’est dans ces moments-là qu’on voit les grands joueurs et les grandes équipes », prévenait mardi soir l’attaquant français au micro de beIN Sports.