«Je n’ai jamais vu ça», la rencontre unique avec Ousmane Dembélé !

A 27 ans, Ousmane Dembélé est actuellement dans la forme de sa carrière. En effet, le numéro 10 du PSG n’en finit plus d’impressionner en 2025, exprimant ainsi tout son talent. Un phénomène que Julien Stéphan avait repéré très tôt du côté de Rennes, où Dembélé a été formé. Et l’ancien entraîneur breton l’assure : il n’avait vu cela auparavant.

Le talent d’Ousmane Dembélé, on le connaissait. Mais voilà que sa grande maladresse dans le dernier geste gâchait souvent tout pour le joueur du PSG. Un défaut que l’international français a réussi à effacer au cours des derniers pour s’imposer aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs du monde et même un prétendant au Ballon d’Or. Désormais, Dembélé est un redoutable buteur et exprime enfin toute l’étendue de son talent.

« Un joueur qu’on voit très rarement »

Invité du Club des 5, Julien Stéphan a dit tout le bien qu’il pensait d’Ousmane Dembélé. L’ayant connu très jeune quand il était à Rennes, il a lâché à propos de l’actuel numéro 10 du PSG : « Ousmane, je l’ai toujours défendu, alors je comprenais certaines critiques, j’avais beaucoup de mal à comprendre comment on ne mettait pas plus en lumière les qualités qu’il avait quand on exposait plus ses défauts ou en tout cas le manque d’efficacité. Ousmane, c’est un joueur exceptionnel, exceptionnel dans le sens littéral du terme c’est-à-dire un joueur qu’on voit très rarement. Son évolution cette année est remarquable, un peu surprenante quand même. En réalité, ça fait deux mois et demi où les statistiques sont affolantes, elles l’amènent dans une dimension hors norme qui pour moi peut peut-être l’amener au Graal en terme de récompense individuelle mais c’est encore trop tôt dans la saison ».

« Je n’ai jamais rencontré un joueur comme ça »

« J’ai toujours considéré qu’il avait le potentiel pour être top 2, top 3 mondial et sur une saison où tout va bien, ça peut être encore plus. Je n’ai jamais vu un joueur avec une telle capacité de déséquilibre, une telle agilité, une telle faculté à être imprévisible pour ses adversaires. Je n’ai jamais rencontré un joueur comme ça, je n’ai jamais vu ça. Il y a quelques d’exceptionnelle en lui », a poursuivi Julien Stéphan, choqué de ce qu’il avait pu voir du talent d’Ousmane Dembélé, pourtant encore très jeune, à Rennes.