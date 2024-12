Ce joueur a vécu un calvaire à l'OM, il déballe tout

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Quentin Merlin a quitté le FC Nantes pour s'engager en faveur de l'OM. Arrivé pour environ 10M€ à Marseille, le latéral gauche de 22 ans a vécu un coup dur en début de saison. Victime d'une blessure sérieuse à la cuisse au mois de septembre, Quentin Merlin a vidé son sac.

Très performant sous les couleurs du FC Nantes, Quentin Merlin a alerté la direction de l'OM. En effet, le club phocéen a vu d'un très bon oeil l'idée de recruter le latéral gauche de 22 ans. Par conséquent, Pablo Longoria a formulé une offre d'environ 10M€ lors du dernier mercato hivernal. Une proposition acceptée par les hautes sphères du FC Nantes.

Merlin a été stoppé net par une blessure

Alors que Roberto De Zerbi est arrivé à l'OM l'été dernier, Quentin Merlin avait à coeur de faire ses preuves auprès de lui au début de la saison. Toutefois, une blessure sérieuse à la cuisse, contractée au mois de septembre, a anéanti son projet. Lors d'un entretien accordé à l'AFP, Quentin Merlin s'est livré sur ce coup dur.

«J'ai été très frustré»

« Comment jugez-vous votre début de saison ? J'ai fait une super préparation et un bon début de championnat, puis la blessure m'a empêché d'avoir de la continuité. J'ai été très frustré parce que je me sentais vraiment bien physiquement et mentalement. Je comprenais parfaitement ce que le coach demandait, je jouais, j'étais en confiance... C'est dur, mais ça fait partie du métier. Quand je vois Rongier, blessé pendant un an, qui maintenant est rayonnant, qui kiffe... J'apprends aussi de ça. On vous a vu jouer latéral-milieu, ailier, pur latéral... Comment vous définiriez-vous ? Comme un latéral en phase d'apprentissage. Parce que j'aime ce poste et que ma priorité c'est d'y réussir. Je suis polyvalent, j'ai été formé milieu. Mais je reste surtout un latéral gauche qui veut réussir à ce poste. C'est quoi la fin de saison rêvée ? La Ligue des champions ! Et individuellement, jouer le plus de matches possible et finir sans blessure », a confié Quentin Merlin, le numéro 3 de l'OM.