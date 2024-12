OM : «Grondé» par De Zerbi, il fait son mea culpa

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Coupable sur le troisième but encaissé par l’OM lors de la défaite face à l’AJ Auxerre (1-3), Quentin Merlin avait été remplacé à la mi-temps par Roberto De Zerbi, qui ne l’a plus titularisé depuis. Dans un entretien accordé à l’AFP, le latéral gauche marseillais a reconnu son erreur et surtout son manque de réaction, ce qui lui a valu d’être « un peu grondé » par son entraîneur.

« On ne représente pas l’Olympique de Marseille, on est indigne de ce club. » À la mi-temps du match contre Auxerre le 8 novembre dernier, Quentin Merlin avait poussé un coup de gueule au micro de DAZN. L'OM était mené 0-3 à la pause, mais l’international espoirs français n’était pas exempt de tous reproches. Coupable sur le troisième but des Auxerrois, Roberto De Zerbi l'avait remplacé par Ulisses Garcia dès la mi-temps.

« Je dois être plus solide, me faire moins passer. C'est encore mon défaut »

« Que me demande De Zerbi ? D'apporter ma fougue, mon énergie et ma qualité technique. Ensuite, il veut que je pose beaucoup de problèmes à l'adversaire avec mon positionnement. Je peux rentrer dans l'axe et Rabiot, Luis Henrique ou d'autres peuvent venir à gauche. Ça permute beaucoup. Défensivement, je dois être plus solide, me faire moins passer. C'est encore mon défaut », a reconnu Quentin Merlin, dans un entretien accordé à l’AFP, avant de revenir sur ce fameux match face à Auxerre.

« Ma seule envie c'était d'envoyer un message sur notre groupe et de m'excuser »

« J'ai revu le match en rentrant, comme toujours, et j'ai passé une demi-heure au téléphone avec mon père à cause de ça. C'est la première fois que je m'arrête comme ça dans un match. Et honnêtement, ma seule envie c'était d'envoyer un message sur notre groupe et de m'excuser auprès de mes équipiers et du staff, parce que c'est un manque de respect. Ca n'est pas parce que tu perds un ballon que tu dois t'arrêter ou lever les bras, comme je l'ai fait. On en a discuté avec le coach. Disons qu'il m'a un peu grondé... Cette réaction, je ne dois plus l'avoir, c'est trahir son équipe. Donc c'est une fois mais pas deux », a ajouté Quentin Merlin.