«On est indignes de ce club», un joueur de l'OM dénonce une mascarade !

Roberto De Zerbi connaît une nouvelle désillusion en l'espace de deux semaines. Corrigés face au PSG, les hommes de l'entraîneur de l'OM prennent une nouvelle correction ce vendredi face à l'AJ Auxerre. Quentin Merlin est allé jusqu'à dire que lui et l'ensemble de l'équipe marseillaise étaient indignes du club.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas à l'Orange Vélodrome le 27 octobre dernier pendant le Classique contre le PSG (3-0), l'OM a pris l'eau en première période ce vendredi. Au cours de la réception de l'AJ Auxerre, les hommes de Roberto De Zerbi ont souffert du réalisme des Bourguignons en encaissant trois buts pendant le premier acte.

«On ne représente pas l'Olympique de Marseille»

Contrairement à la première période qui s'était terminée sur le même score contre le PSG, l'OM n'a pas écopé d'un carton rouge pendant ce naufrage sur ses terres face à l'AJA. Du point de vue de Quentin Merlin, cela relève de l'indignité. « Là on ne représente pas l'Olympique de Marseille, on est indignes de ce club ».

«Il faut simplement se réveiller par respect pour le club et les supporters»

Avant de retourner au vestiaire qui a engendré son remplacement par Ulisses Garcia, Quentin Merlin s'était arrêté au micro de DAZN pour demander un tout autre visage de la part de ses coéquipiers de l'OM. « Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais il faut simplement se réveiller par respect pour le club et les supporters parce que ce n'est pas possible de faire ça sur ce match là chez nous à domicile, c'est impossible. Il faut se réveiller ».