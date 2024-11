«Je débarque à Marseille» : Le coup de fil passé en direct à Pogba pour son transfert à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais libre après la fin de son contrat à la Juventus, Paul Pogba va avoir le choix pour son retour sur les terrains. Le nom du milieu de terrain est notamment évoqué du côté de l’Olympique de Marseille, une arrivée qu’Adil Rami espère voir se concrétiser. Et le champion du monde 2018 l’a fait savoir à son ancien coéquipier.

Paul Pogba est désormais libre de rejoindre le club de son choix. Après avoir vu sa sanction pour dopage passer de quatre ans à dix-huit mois par le TAS, le milieu de terrain a résilié son contrat avec la Juventus en vue de son retour sur les terrains en mars prochain. D’après ESPN, Paul Pogba ne songe pas à filer en Arabie saoudite ou aux États-Unis, privilégiant un club du top 5 européen avec l’espoir de retrouver un jour l’équipe de France, de quoi jouer en faveur de l’OM.

Pogba cité à l’OM

Depuis la réduction de la sanction de Paul Pogba, l’Olympique de Marseille est cité comme un possible point de chute pour le champion du monde 2018, qui connaît bien le conseiller du président phocéen Mehdi Benatia. « On en a déjà parlé, Paul sait ce que je pense de lui, pour moi c’est un top joueur, expliquait récemment le Marocain. Malheureusement, il a eu cette suspension qui nous a fait beaucoup de mal en tant que passionné de football, c’est un joueur qu’on veut voir sur le terrain ». Alors que Patrice Evra a déjà poussé en faveur d’une signature de Pogba à l’OM au micro de RMC, Adil Rami y a également mis du sien.

« Si ça se fait frérot, je débarque à Marseille »

En direct sur sa chaîne Twitch, l’ancien joueur de l’OM a laissé un message sur le répondeur de Paul Pogba pour l’encourager à débarquer dans la cité phocéenne. « Écoute, les rumeurs disent que tu vas te diriger vers l’Olympique de Marseille. J’ai envie de te dire que si c’est vrai, je suis très très très content, a-t-il lancé. Cette équipe a besoin d’un peu plus de caractère. Si ça se fait frérot, je débarque à Marseille, je te préviens, bien évidemment je vais venir avec trois, quatre ou cinq maillots que tu vas signer, dont un pour ma communauté Twitch et mes abonnés, mais je serais tellement content de te voir à Marseille. Tiens moi au courant et on se capte. Si t’as besoin de quoi que ce soit, tu le sais, je suis ton soldat. Et Marseille est un très très très bon choix, je te dis la vérité. Je te le souhaite et je leur souhaite. »