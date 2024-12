OM : La mèche est vendue pour le transfert de Wahi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a déboursé environ 25M€ pour s'attacher les services d'Elye Wahi. Malgré tout, l'attaquant de 21 ans pourrait déjà faire ses valises au mois de janvier. En effet, l'OM prévoirait de se séparer d'Elye Wahi s'il ne se ressaisit pas très vite. Et le crack français ne manquerait pas de prétendants à l'étranger.

Après avoir joué seulement une saison au RC Lens, Elye Wahi s'est envolé vers Marseille pour signer à l'OM. En effet, le crack de 21 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, avec le club phocéen. Toutefois, Elye Wahi pourrait refaire ses valises dès le mois de janvier.

L’OM déjoue les pronostics et s’offre une pépite de Norwich ! Découvrez ce transfert surprenant 🔥 https://t.co/mcT0aakRcI — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

OM : Un départ de Wahi dès janvier ?

Depuis son arrivée à l'OM, Elye Wahi est en grande difficulté. En effet, l'attaquant français ne parvient pas à évoluer à son meilleur niveau avec le maillot ciel et blanc. Et à en croire La Provence, Elye Wahi pourrait quitter l'OM cet hiver s'il n'arrive pas à montrer plus. Ce qui aurait alerté plusieurs clubs.

Wahi a la cote à l'étranger

D'après les indiscrétions de la Tribune OM, Elye Wahi aurait la cote à l'étranger. En effet, plusieurs clubs seraient prêts à tendre les bras au numéro 9 marseillais. Toutefois, aucune offre n'aurait été dégainée pour le moment. A suivre...