OM : Longoria, De Zerbi… Benatia dévoile les coulisses du mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé conseiller sportif en novembre 2023, et bientôt directeur sportif, Medhi Benatia est devenu un des hommes forts du mercato de l’OM, qu’il mène en collaboration avec Pablo Longoria. Mais l’été dernier, Roberto De Zerbi a lui aussi eu un rôle important dans ce domaine, comme l’a confié l’ancien défenseur international marocain.

Revenu à l’OM, son club formateur, il y a un peu plus d’un an, Medhi Benatia a pris le temps de la réflexion avant d’accepter la proposition de Pablo Longoria. Comme il l’a confié à 1889 Le Mag, le Marocain n’avait « pas spécialement envie de venir » dans un premier temps et a mis « presque un mois » avant de faire son choix. Il a fini par être nommé conseiller sportif et passera très bientôt directeur sportif.

Wahi déjà en discussion pour un départ ? L'OM aurait des surprises à prévoir après cet investissement de 25M€. 🧐 https://t.co/JTp3kp1M0w — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Benatia veut apprendre de Longoria

Au cours de cette interview, Medhi Benatia est également revenu sur le fonctionnement de l’OM en ce qui concerne le mercato. Un domaine dans lequel il estime avoir encore des choses à apprendre de Pablo Longoria : « On échange beaucoup. Il a eu toutes les casquettes dans le football, donc je peux apprendre énormément. Il est beaucoup plus diplomate que moi, plus calme, il sait amener les choses, il est dans la réflexion. J'essaye d'apprendre de ce côté. Je suis un peu plus sanguin comme le coach. »

« Sur le mercato, on a bossé tous les trois »

Un coach qui se nomme désormais Roberto De Zerbi et qui lui aussi a été très impliqué sur le dernier mercato de l’OM. « Sur le mercato, on a bossé tous les trois. Pablo valide en fonction des besoins. On échange les infos, on cible les joueurs, on se partage les tâches en fonction des relations. Quand un joueur arrive, on a souvent étudié trois ou quatre solutions avant. On utilise le réseau de Pablo, le mien. J'interviens beaucoup dans les échanges avec les joueurs et les agents, avec le coach aussi », a ajouté Medhi Benatia.