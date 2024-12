Mercato - OM : Longoria l'appelle, il n'a «pas spécialement envie de venir»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après y avoir été formé sans avoir l’opportunité de s’y imposer, Medhi Benatia a fait son retour à l’OM en tant que dirigeant en novembre 2023. Nommé conseiller sportif, l’ancien international marocain va bientôt passer directeur sportif, mais aurait pu ne jamais revenir et a beaucoup hésité quand Pablo Longoria l’a contacté.

Alors que l’OM était en crise sur comme en dehors du terrain, Pablo Longoria a fait appel à Mehdi Benatia. Fragilisé par les départs de son entraîneur, Marcelino, puis de son bras droit, Javier Ribalta, et de son directeur sportif, David Friio, le dirigeant espagnol avait besoin de s’entourer, et il a pensé à l’ancien défenseur central qu’il avait connu à la Juventus, formé à l’OM et qui gérait notamment les intérêts d’un joueur marseillais, Azzedine Ounahi.

« J'ai pris le temps de la réflexion, ça a mis presque un mois »

Toutefois, dans un premier temps, la perspective de revenir à l’OM n’a pas vraiment emballé Medhi Benatia. « Pablo Longoria m'a appelé pour discuter. Je pensais qu'il voulait me parler d'Ounahi. Il m'a dit que je connaissais le club, la ville, qu'il avait besoin de quelqu'un qui connaisse l'environnement marseillais. Je le connais tellement bien qu'au départ je n'avais pas spécialement envie de venir. Je lui ai dit que je vivais à Dubaï avec ma famille, que je ne me voyais pas revenir tout de suite en France. J'en ai parlé avec ma famille et mes proches, tout le monde était partagé. J'ai pris le temps de la réflexion, ça a mis presque un mois. Mais la famille m'a dit d'y aller, si j'avais envie », a-t-il confié dans un entretien accordé à 1889 Le Mag.

Benatia va passer directeur sportif

Mais finalement, Medhi Benatia ne semble pas regretter son choix, puisqu’il est sur le point de s’inscrire dans la durée à l’OM. Alors que son contrat prenait fin le 5 décembre dernier, le Marocain va très bientôt prolonger l'aventure, et même passer directeur sportif. Comme une source au sein du club l’a indiqué à RMC, « tout est calé » pour le nouveau contrat de Medhi Benatia.