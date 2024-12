Mercato : L'OM annonce une signature imminente

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d'un an maintenant, l'OM annonçait l'arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. Dernièrement, des questions ont alors commencé à se poser sur l'avenir du Marocain alors que son contrat expire à la fin de l'année. Mais il n'y aurait désormais plus de doutes à avoir : Benatia va continuer à l'OM.

Aujourd'hui, Mehdi Benatia est conseiller sportif de l'OM. Mais voilà que d'ici peu, ça devrait changer pour le Marocain. En effet, alors que son avenir s'est retrouvé au coeur des interrogations étant donné que son contrat avec le club phocéen expire à la fin de cette année, tout serait sur le point de se régler. Avec au passage un nouveau poste pour Benatia.

Révolution à l’OM, une légende interpelle De Zerbi ! https://t.co/LCMRcGeQRn pic.twitter.com/72HjeZi9Fm — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Benatia bientôt directeur sportif de l'OM

Depuis plusieurs maintenant, il est question d'une prolongation de Mehdi Benatia à l'OM. C'est en passe de se concrétiser. En effet, pour RMC, une source au sein du club phocéen a assuré que « tout est calé » pour le nouveau contrat du Marocain. A voir maintenant que cela sera officialisé pour Benatia, qui devrait alors devenir directeur sportif de l'OM.

« Je travaille comme si j’allais rester 10 ans »

Interrogé récemment à propos de son avenir à l'OM, Mehdi Benatia avait notamment expliqué : « Je travaille comme si j’allais rester 10 ans. (…) Je travaille tous les jours comme si j’allais rester 10 ans. Ce que je veux dire, c’est que je ne serais jamais un problème pour l’OM. Le jour où je dois partir, c’est merci au revoir, je n’ai besoin de rien. Je veux seulement aider ce club à grandir. Je vis comme ça ».