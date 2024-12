Mercato - PSG : Al-Khelaïfi en rajoute une couche pour Salah !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'avenir de Mohamed Salah interroge actuellement. Restera ? Ne restera pas à Liverpool ? En fin de contrat chez les Reds, l'Egyptien pourrait donc partir libre et voilà que dernièrement, les rumeurs l'ont notamment annoncé dans le viseur du PSG. Au sein du club de la capitale, on a rapidement démenti, ce que Nasser Al-Khelaïfi vient une nouvelle fois de faire.

Après avoir jeté un froid sur son avenir à Liverpool, Mohamed Salah a vu son nom être annoncé du côté du PSG. Le club de la capitale pourrait profiter de la situation et ainsi récupérer l'Egyptien pour 0€. Mais cela ne semble pas être prévu. En effet, Nasser Al-Khelaïfi avait déjà expliqué ce mardi : « Salah ? Ce n’est pas vrai. C’est un joueur fantastique et incroyable, mais nous n’avons jamais pensé à lui pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l’avoir, mais cette rumeur nous concernant n’est tout simplement pas vraie ».

« J'aime Salah »

Et voilà que dans des propos accordés à GiveMeSport, le président du PSG en a rajouté une couche à propos de Mohamed Salah. Nasser Al-Khelaïfi a ainsi apporté un nouveau démenti, lâchant concernant la star de Liverpool : « J'aime Salah, aussi parce qu'il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool ».

« Nous n'avons jamais parlé avec lui »

« J'ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Donc nous n'avons jamais parlé de lui. Je respecte Liverpool et je respecte le joueur, il a un contrat avec Liverpool et nous n'avons jamais parlé avec lui », a conclu Nasser Al-Khelaïfi.