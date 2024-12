Transferts : Jackpot à 76M€ pour le PSG ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG devrait notamment être animé par le feuilleton Xavi Simons l’été prochain. Prêté au RB Leipzig, l’international néerlandais devrait revenir dans la capitale à l’issue de la saison. Les dirigeants parisiens n’excluraient toutefois pas une vente du milieu offensif de 21 ans et pourraient même toucher le jackpot avec son transfert.

Le PSG va faire un gros bénéfice avec Xavi Simons ?

Comme le rapporte SPORT, les Rouge-et-Bleu espéreraient le vendre pour 80M€ l’été prochain afin d’éviter que sa cote ne baisse. Et si le PSG venait à le transférer pour ce prix-là, la formation parisienne toucherait un joli jackpot. Le club de la capitale l’avait racheté pour seulement 4M€ au PSV Eindhoven en 2023. Le pensionnaire de la Ligue 1 réaliserait ainsi un bénéfice de 76M€ en cas de transfert de Xavi Simons.

Plusieurs clubs sont sur le coup

Reste maintenant à voir si le PSG trouvera un accord avec l’un des clubs désireux de mettre la main sur l’international néerlandais. Xavi Simons serait actuellement sur les tablettes de Liverpool, Arsenal, du Bayern Munich, du FC Barcelone et du Real Madrid. Le PSG n’exclurait pas non plus l’éventualité de finalement le conserver à l’issue de la saison. À suivre...