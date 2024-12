Transferts : Le PSG donne le ton pour son mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG pourrait se montrer actif au cours du prochain mercato hivernal. Si des départs sont possibles dans la capitale, les dirigeants parisiens souhaitent toujours renforcer l’effectif de Luis Enrique. Interrogé à ce propos en conférence de presse ce jeudi après-midi, l’Espagnol a affirmé que Paris se montrerait à l’écoute de chaque opportunité.

Le PSG pourrait connaître un mercato hivernal agité. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, certains éléments comme Milan Skriniar et Randal Kolo Muani pourraient clairement quitter le club de la capitale, alors que Luis Enrique ne semble plus compter sur eux…

Mercato - PSG : Une légende se lâche sur son transfert ! https://t.co/yUqLkkwYbd pic.twitter.com/KA8RdiS1kf — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

Le PSG sur Osimhen et un ailier cet hiver ?

Mais quoi qu’il en soit, en cas de départ, le PSG devrait recruter. Le club de la capitale recherche un ailier gauche afin de concurrencer Bradley Barcola, mais pourrait également se laisser tenter par la venue d’un nouvel avant-centre. Ce mercredi soir, Daniel Riolo a révélé que le PSG avait relancé la piste menant à Victor Osimhen (Naples).

« On reste ouverts à l’idée de recruter »

Quoi qu’il en soit, Luis Enrique n’exclut pas l’arrivée d’un voire de plusieurs éléments en janvier. « C'est une phrase que j'ai déjà répétée. Nous sommes ouverts pour améliorer l'effectif, mais si on n'est pas sûrs d'améliorer l'équipe, on ne le fera pas. C'est un marché particulier et les grands joueurs sont déjà dans leur compétition. On reste ouverts à l’idée de recruter », a lâché le coach du PSG en conférence de presse.