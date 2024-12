Kolo Muani : Grande annonce du PSG sur son mercato !

Thomas Bourseau

Entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani, le courant ne semble pas bien passer sportivement parlant. Le coach du PSG ne lui voue pas une confiance sans pareille, bien au contraire. Et alors qu’il est question d’un éventuel départ de l’international français, Enrique a tenu des propos clairs à ce sujet.

Randal Kolo Muani n’a plus bénéficié d’une place de titulaire depuis le 6 octobre dernier à Nice (1-1). L’international français a dû attendre l’équipe de France pour retrouver un onze de départ et faire un match complet. Mais avec le Paris Saint-Germain, Kolo Muani a dû se contenter de bouts de match et n’a d’ailleurs pas foulé la pelouse de l’Allianz Arena et du Parc des princes pour le Bayern Munich et le FC Nantes la semaine dernière.

«C'est une période difficile pour tout le monde»

A un peu moins d’un mois de l’ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier en Ligue 1, l’avenir de Randal Kolo Muani fait couler beaucoup d’encre dans la presse et malgré ses propos tenus à Téléfoot dernièrement, Kolo Muani ne fermerait pas la porte à une telle éventualité selon L’Équipe. Luis Enrique n’en voudrait plus d’après les derniers échos de la presse. Face aux journalistes ce jeudi, le coach du PSG n’a pas confirmé la tendance.

« Si des joueurs comme Skriniar et Kolo Muani qui jouent moins seront autorisés à partir cet hiver ? C'est une période difficile pour tout le monde car il faudra voir les besoins au niveau des achats et évaluer les joueurs qui voudront partir ».

«Jusqu'au bout j'espère que ces joueurs vont me convaincre qu'ils méritent de jouer»

Dans des propos rapportés par RMC Sport, Luis Enrique a néanmoins expliqué qu’aucune situation était irrémédiable et que Milan Skriniar ainsi que Randal Kolo Muani pouvaient renverser la vapeur en leur faveur. « Mais jusqu'au bout j'espère que ces joueurs vont me convaincre qu'ils méritent de jouer ».