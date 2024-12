Transfert - PSG : Coup de théâtre pour Donnarumma

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est envolé vers Paris pour signer librement et gratuitement en faveur du PSG. Engagé jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, le gardien de 25 ans était parti pour prolonger. Toutefois, la direction du PSG a finalement décidé de stopper les négociations avec le clan Donnarumma. D'ailleurs, l'international italien pourrait claquer la porte du Parc des Princes lors du prochain mercato estival.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma était engagé jusqu'au 30 juin 2021. Alors que le gardien de 25 ans a refusé de prolonger avec les Rossoneri, le PSG a sauté sur l'occasion pour le recruter librement et gratuitement.

Le PSG fait machine arrière pour Donnarumma

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma aurait pu prolonger. D'après les indiscrétions d'Il Corriere dello Sport, les deux parties auraient travaillé sur un renouvellement de bail, et ce, jusqu'à la fin de l'année dernière. Toutefois, les hautes sphères du PSG ont finalement décidé de tout arrêter. Gianluigi Donnarumma enchainant les mauvaises prestations ces dernières semaines. D'ailleurs, le numéro 1 parisien pourrait ne plus faire long feu dans la capitale française.

Donnarumma : Un départ cet été ?

Selon les informations d'Il Corriere dello Sport, l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est de plus en plus incertain. S'il y a un an, il était assuré de rester de longues années à Paris, le gardien de 25 ans serait désormais sur le départ. Alors que Luis Enrique n'hésite plus à le mettre sur le banc des remplaçants, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises et quitter le PSG dès le prochain mercato estival. Affaire à suivre...