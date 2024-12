Gros renfort au PSG, Luis Enrique se frotte les mains !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG et Luis Enrique peuvent compter sur le retour de Gonçalo Ramos. Blessé à la cheville, l’attaquant portugais est de retour sur les terrains, et contrairement à Randal Kolo Muani, semble bénéficier de la confiance de l’Espagnol. Selon Alain Roche, le numéro 9 parisien permet au coach de bénéficier d’un profil inédit au sein de son effectif.

Blessé lors du premier match de la saison face au Havre, Gonçalo Ramos est de retour dans les rangs du PSG. L’attaquant portugais a même été responsabilisé par Luis Enrique qui l’a titularisé samedi dernier face à Nantes (1-1). Après la rencontre, le coach espagnol lâchait cependant cette phrase énigmatique sur le numéro 9 : « Vous m'avez toujours parlé du faux numéro 9, et cette fois-ci, il y avait un neuf. Et qu'est-ce qui a changé ? ».

Mercato - PSG : Une légende se lâche sur son transfert ! https://t.co/yUqLkkwYbd pic.twitter.com/KA8RdiS1kf — le10sport (@le10sport) December 4, 2024

« Luis Enrique préfère adresser une pique à la presse plutôt que de valoriser »

« Pour être honnête, j'ai trouvé ça inadmissible », a estimé l’ancien du PSG (1992-1998) Alain Roche auprès de l’Equipe. « Ramos n'avait pas joué depuis trois mois, il lui faut logiquement retrouver du rythme et de la confiance, et Luis Enrique préfère adresser une pique à la presse plutôt que de valoriser et de soutenir publiquement son joueur. Parfois, il soutient ses joueurs, comme face au Bayern (0-1, le 26 novembre) quand il dit être content de ce qu'il a vu. Mais là, dans le management de la confiance d'un joueur, non, vraiment, je ne comprends pas. »

« C'est quelque chose de nouveau dans le jeu parisien »

Pour Alain Roche, Ramos doit être titulaire au PSG, lui qui offre un profil différent à Luis Enrique : « En tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Ramos était quand même présent sur l'action du but contre Nantes (marqué par Hakimi), même si sa déviation était sans doute involontaire. On l'a vu aussi reprendre de la tête deux centres, et ça, c'est quelque chose de nouveau dans le jeu parisien. C'est une équipe qui bouge beaucoup, qui est toujours en mouvement, mais qui centre peu (6e total de Ligue 1). Avec Ramos, au moins, il y a un joueur dans la surface qui peut occuper les deux défenseurs centraux adverses », conclut l’ancien international Français.