PSG : Le Qatar va partir ?

Comme souvent depuis le rachat du PSG, le départ du Qatar est annoncé. Malgré les investissement colossaux de QSI et les nombreux démentis, cette rumeur revient régulièrement comme un serpent de mer alors que le petit état du Golfe est propriétaire du PSG depuis 13 ans. Mais un désengagement prochain du Qatar est-il envisageable ?

Propriétaire du PSG depuis 2011 par le biais de son fonds d'investissement QSI, le Qatar n'a pas encore rempli sa mission, à savoir remporté la Ligue des champions, ce qui renforce parfois l'idée d'un départ de l'état du Golfe. Il faut dire que l'ambition de base du Qatar en rachetant le PSG, semblait être de promouvoir sa Coupe du monde organisée en 2022. Et alors que l'évènement a eu lieu il y a deux ans, les rumeurs d'un désengagent du Qatar sont toujours présentes.

Le Qatar prêt à vendre le PSG ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, cette issue n'est pas à exclure. Bien que le Qatar ne soit vendeur dans l'absolu, l'Emir ne serait toutefois plus fermé à l'idée d'écouter les offres. Et surtout de les accepter. Une situation qui laisse planer le doute sur l'avenir de QSI à Paris alors qu'un investisseur minoritaire est récemment entré dans le capital du PSG à savoir le fonds d’investissements américain Arctos Partners qui a acquis 12,5% du club contre 500M€.

QSI dément !

Face à l'ampleur de cette information, un porte-parole de QSI a pris la parole auprès du journaliste anglais Ben Jacobs. Et il dément catégoriquement : « C'est complètement faux, le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d'euros pour Poissy, d'autres agrandissements majeurs au Campus viennent d'être annoncés, et cherchent à investir des centaines de millions dans un nouveau stade, tout en augmentant nos investissements dans le football, le sport et le divertissement, mais apparemment, nous cherchons à vendre ».

