Clash au PSG, Luis Enrique fait une annonce dans le vestiaire !

Axel Cornic

C’est la crise au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui serait de plus en plus isolé selon certaines sources. Son management et ses choix seraient de moins en moins compris par ses joueurs et les doutes règnent désormais autour du technicien espagnol, qui semble tout de même garder le soutien de ses dirigeants.

Que se passe-t-il à Paris ? Si tout va bien en Ligue 1 en dépit d’un match nul surprenant face au FC Nantes tout récemment (1-1), la peur règne en Ligue des Champions, où le PSG pourrait être éliminé dès le premier tour. Mais c’est surtout en interne que les choses semblent coincer...

EXCLU - Mercato : Le PSG de nouveau approché pour Skriniar ! https://t.co/hozDt6XaTB pic.twitter.com/YqbuKoJt2a — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) December 3, 2024

Luis Enrique lâché par ses joueurs ?

Plusieurs médias ont en effet annoncé ces derniers jours qu’il commencerait à y avoir des sérieux problèmes entre Luis Enrique et son groupe. L’Espagnol serait toujours plus isolé et ses choix seraient de moins en moins compris par les joueurs du PSG, avec une confiance qui semble donc s’être grandement fragilisée.

Il serait prêt à faire un pas en arrière

Il semble avoir senti le vent tourner, puisque d’après RMC Sport un face à face très important aurait eu lieu ce mardi. Luis Enrique se serait vraisemblablement adressé à son vestiaire après l’entrainement collectif du PSG, annonçant qu’il était prêt à revoir certaines de ses positions et surtout, lâcher un peu prise dans son management jugé parfois trop dur.