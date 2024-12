PSG : L’entraîneur de la saison prochaine est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré toutes les critiques à l’encontre de Luis Enrique qui est loin de faire l’unanimité sur le banc du PSG, l’entraîneur espagnol devrait bel et bien prolonger son contrat et rester en place l’an prochain. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, semble en effet avoir vendu la mèche à ce sujet.

Très mal embarqué dans sa campagne de Ligue des Champions avec seulement 4 points pris en 5 matchs, le PSG ne vit pas le début de saison le plus tranquille de l’ère QSI. Loin de là. Selon les dernières tendances, il semblerait même que Luis Enrique ne fasse plus du tout l’unanimité au sein de son vestiaire, où des tensions seraient apparus ces dernières semaines. Il est malgré tout question d’une prolongation de contrat du technicien espagnol, qui devrait rester en place la saison prochaine au PSG.

« Un projet pour l’avenir »

Interrogé au micro de Sky mardi, Nasser Al-Khelaïfi a fait une annonce claire sur la situation de Luis Enrique : « Selon moi, nous avons le meilleur entraîneur du monde actuellement. Il construit un projet pour l'avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet », assure le président du PSG, qui semble clairement indiquer qu’il conservera le même entraîneur pour la saison prochaine.

« Je crois en notre entraîneur »

« Nous construisons une équipe pour l'avenir avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis et c'est un groupe fantastique avec une excellente ambiance (…) Il y a toujours des rumeurs dans les médias - ils veulent vendre des journaux. Je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan », poursuit Al-Khelaïfi. Le message est clair de la part du président du PSG, et Luis Enrique restera donc vraisemblablement en poste l’an prochain avec une prolongation de contrat à la clé.