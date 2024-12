Rugby : Le XV de France rembarre les All Blacks !

Axel Cornic

La tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande a soulevé une petite polémique ces derniers jours, avec la possibilité de jouer l’un des test-matchs aux Etats-Unis, ce qui serait une grande première. Une option qui ne semble toutefois pas séduire la Fédération française de rugby, qui a refusé l’offre des All Blacks.

Après les avoir battus lors du deuxième test-match de la tournée de novembre, la France va aller en Nouvelle-Zélande pour sa traditionnelle tournée estivale. Mais la Fédération néo-zélandaise aurait bien aimé disputer l’un des matchs de cette tournée non pas chez elle, mais plutôt aux Etats-Unis, avec des gros avantages économiques à la clé qui auraient pu grandement aider les deux parties.

« On a décidé de répondre non »

Cette option n’a pourtant pas convaincu la FFR, qui l’a fait savoir ce mercredi par la voix de son président. « Après discussions avec nos équipes médicales et nos staffs, on a décidé de répondre non. Il y aurait eu un double décalage horaire, d'abord celui pour aller en Nouvelle-Zélande puis celui pour aller aux États-Unis. Et en plus, il y a un changement de saison » a expliqué Florian Grill, auprès de L’Equipe.

« Les trois matches auront bien lieu en Nouvelle-Zélande »

« On a pesé les avantages et les inconvénients » a poursuivi le président de la Fédération française de rugby. « Il y avait en effet quelques avantages dont la promotion du rugby sur le territoire américain en prévision de la Coupe du monde 2031 mais aussi un petit bonus (financier) pour la FFR, mais en dépit de notre situation financière, notre priorité est la santé des pratiquants. On n'a pas envie de multiplier les blessures. Les trois matches auront bien lieu en Nouvelle-Zélande ». A noter que dans tous les cas, les stars comme Antoine Dupont ou Damien Penaud ne devraient pas participer à cette tournée.