PSG : Une énorme fake-news balancée en direct ?

Actuellement dans le dur sur le plan sportif, le PSG ferait l’objet de grosses tensions en interne avec une rupture entre certains joueurs et Luis Enrique selon les dernières informations. Mais Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, est monté au créneau à ce sujet en direct sur RMC Sport et dénonce une fake-news.

Y a-t-il vraiment une rupture quasi-actée entre Luis Enrique et certains cadres du PSG ? Le coach espagnol serait fortement critiqué au sein de son propre vestiaire, puisque la majorité des joueurs n’adhèreraient pas du tout à son projet si l’on en croit les récentes informations parues dans la presse. Mais faut-il vraiment croire à ces révélations autour du PSG ?

Rothen dénonce un mensonge

En direct sur RMC Sport dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a dénoncé un mensonge monté de toute pièce de la part de certains joueurs du PSG pour décrédibiliser Luis Enrique : « C'est souvent les joueurs qui ne jouent pas. Comme par hasard, quand les joueurs ne jouent pas ou qu'ils ne sont pas bons, et qu'ils se font allumer, c'est toujours la faute de l'entraîneur. A mon époque c'était exactement la même chose. Il y avait des choses qui fuitaient, et d'autant plus au PSG et à Marseille », lâche l’ancien joueur du PSG.

« Ils vont sortir des infos à droite, à gauche… »

« Quand tu ne gagnes pas, les joueurs qui ne jouent pas vont sortir des infos à droite, à gauche. Ce n'est pas du tout révélateur d'un mal-être dans le vestiaire. C'est la vie du foot », poursuit Rothen, qui dénonce donc une fake-news.