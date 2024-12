Mercato - PSG : Riolo valide la prochaine folie du Qatar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur les traces de Mohamed Salah qui pourrait être amené à quitter Liverpool libre en fin de saison, le propriétaires qataris du PSG pourraient donc faire de l’attaquant égyptien leur prochaine folie sur le mercato. Et Daniel Riolo livre son point de vue sur cette piste qu’il valide à 100%.

« Mohamed Salah ? Ce n'est pas vrai. C'est un joueur fantastique et incroyable, tous les clubs adoreraient l'avoir, mais nous ne parlons pas avec lui, pour être honnête », confiait dernièrement Nasser Al-Khelaïfi à L’EQUIPE sur la piste Mohamed Salah au PSG. L’attaquant égyptien de 32 ans arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool, et le PSG serait déjà positionné sur son profil afin de renforcer son attaque malgré le démenti de son président qatari. Une piste qui fait couler beaucoup d’encre.

Riolo emballé par la piste Salah

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son point de vue sur ce dossier Mohamed Salah au PSG : « Si on doit se demander si c’est une bonne idée, je crois que c’est un gars qui a une hygiène de vie parfaite. Et par les temps qui courent, dire qu’un joueur reste tranquille à la maison, et donc selon la formule consacrée « mange bien et dort bien », c’est un point positif. Quant à se demander si à 32 ans il est toujours performant, il y a un an on a cru qu’il baissait un peu, en tout cas cette année il ne baisse pas du tout. Est-ce que ce niveau de performance est maintenu parce qu’il veut sa prolongation ? Il y a beaucoup de questions », lâche le chroniqueur de RMC.

« Le PSG en a absolument besoin »

« Est-ce que c’est une bonne idée à 32 ans ? Si le PSG ne lui fait pas un contrat de cinq ans ou un délire comme ça, oui c’est une bonne idée de l’attirer au PSG. Le PSG a absolument besoin d’un joueur pareil, ça c’est certain. Je vois que beaucoup de gens se posent la question, il n’y a pas de question à se poser puisqu’il n’y a aucun joueur de ce niveau au PSG », poursuit Riolo, qui valide donc la piste Salah au PSG. Reste à savoir si les propriétaires qataris mettront le paquet sur le plan financier pour convaincre l’attaquant de Liverpool…