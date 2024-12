PSG : Le vestiaire se rebelle contre Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a quelques semaines, la chaîne de télévision espagnole Movistar + diffusait un documentaire sur la première année de Luis Enrique au PSG. Dans certaines scènes, on peut voir le coach espagnol, en furie dans le vestiaire, recadrer les joueurs. En interne, cette diffusion n'aurait pas été du goût de tout le monde.

Luis Enrique se retrouverait de plus en plus isolé au PSG. Comme le confirment de nombreux médias, certains joueurs se plaignent, ouvertement, des décisions du coach espagnol et font part de leur mécontentement en interne. Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Presnel Kimpembe seraient au cœur de cette gronde.

Le vestiaire du PSG en colère

Au-delà de ses choix sportifs, une partie du vestiaire pointe aussi du doigt une certaine incohérence chez Luis Enrique. Alors qu’il ne cache pas son aversion pour les médias, l’ancien coach du FC Barcelone a autorisé une équipe de Movistar + à le suivre durant une année dans son quotidien au PSG. Cela a donné naissance au documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre », diffusé en France sur Canal +.

Le documentaire sur Luis Enrique au cœur des tensions ?

Selon Foot Mercato, certaines scènes de ce film n’ont pas été appréciées en interne, notamment celles où l’on peut voir le coach du PSG réprimander les joueurs. Un nouvel épisode dans le conflit qui oppose Luis Enrique à son vestiaire.