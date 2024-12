Sujet sensible au PSG, Luis Enrique reçoit un message très clair

Amadou Diawara

Privé de compétition depuis 21 mois, Presnel Kimpembe pouvait espérer reprendre la compétition la semaine dernière. En effet, le défenseur central de 29 ans était sur la feuille de match du PSG face au Bayern. Toutefois, Luis Enrique n'a pas fait jouer son numéro 3. Alors que Presnel Kimpembe n'a pas été convoqué face au FC Nantes ce samedi soir, Jean-Bernard Fabre - spécialiste de la biomécanique du sport - a affirmé que son entraineur devait lui redonner du temps de jeu pour qu'il retrouve la pleine possession de ses moyens.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février 2023, Presnel Kimpembe n'a pas joué le moindre match officiel depuis 21 mois. De retour à l'entrainement collectif avec le PSG, le défenseur central de 29 ans a été convoqué par Luis Enrique pour le choc face au Bayern du mardi 26 novembre. Toutefois, Presnel Kimpembe n'a pas été utilisé pour ce rendez-vous de Ligue des Champions. Et quatre jours plus tard, Luis Enrique a préféré se passer des services de son numéro 3 face au FC Nantes, n'inscrivant pas son nom sur la feuille de match.

«Il faut qu’il joue»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Jean-Bernard Fabre s'est prononcé sur le cas Presnel Kimpembe au PSG. Et à en croire le spécialiste de la biomécanique du sport, Luis Enrique doit aligner l'international français pour qu'il retrouve ses sensations au plus vite.

«Un entraînement ne remplacera jamais la compétition »

« Il faut qu’il joue, car il aura beau être prêt médicalement et physiquement, un entraînement ne remplacera jamais la compétition en termes d’intensité, d’exigences et de concentration. (...) Dans une période où il ambitionne de revenir à son niveau d’avant blessure, on dit qu’un joueur puise entre 30 à 50 % d’énergie mentale supplémentaire par rapport aux moments où il se sent au top », a affirmé Jean-Bernard Fabre, spécialiste de la biomécanique du sport. Reste à savoir quand Luis Enrique relancer Presnel Kimpembe.