Mercato : Un crack va plomber un transfert inespéré du PSG

Recruté pour plus de 90M€, Randal Kolo Muani n’a pas vraiment convaincu au Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui n’a même pas misé sur lui après la blessure de Gonçalo Ramos. Ainsi, un départ est annoncé depuis la fin de saison dernière, avec le Français qui pourrait toutefois voir une piste tomber à l’eau.

Ça ressemble de plus en plus à un énorme flop. Fortement voulu par Nasser Al-Khelaïfi et payé à prix d’or, Randal Kolo Muani n’y arrive pas au PSG et pourrait bien être poussé vers la sortie lors du mercato de janvier. Ça tombe bien, puisque depuis quelques semaines plusieurs pistes sont évoquées à l’étranger.

Mauvaise nouvelle pour Kolo Muani

C’est le cas de la Juventus, où Thiago Motta ne peut compter que sur Dusan Vlahovic au poste d’attaquant de pointe. Pourtant, les espoirs du PSG ont récemment été douchés par le directeur sportif des bianconeri. « Nous comptons vraiment sur le retour de Milik, nous pensons qu'il est adapté au jeu de l'entraîneur et nous pensons plutôt que nous devons intervenir dans le département défensif, où même numériquement nous avons besoin de quelqu'un » a expliqué Cristiano Giuntoli, d’après Sky Sport Italia.

Plutôt Lucca pour la Juventus

Cette tendance se confirme, puisque même en cas d’arrivée d’un attaquant en janvier, Kolo Muani ne serait pas du tout la priorité de la Juventus. D’après les informations de TMW, le profil recherché serait celui d’un buteur jeune et à bas cout, avec une piste qui pourrait bien se confirmer dans les prochains jours. Il s’agit de Lorenzo Lucca, grand espoir du football italien qui évolue actuellement à l’Udinese et qui ferait déjà l’objet de négociations très approfondies.