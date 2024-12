OM : Rabiot se fait fracasser à cause du mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps partenaire de Paul Pogba en équipe de France ainsi qu’à la Juventus Turin, Adrien Rabiot a lancé un appel du pied à son compatriote afin qu’il le rejoigne au plus vite à l’OM. Une sortie médiatique qui n’a pas du tout été du goût de Daniel Riolo, qui dézingue l’ancien joueur du PSG.

La suspension de Paul Pogba (31 ans) prendra fin en mars prochain, et alors qu’il est désormais libre de tout contrat, le milieu de terrain tricolore est annoncé comme une piste plausible cet hiver pour l’OM. Un feuilleton qui ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, et Adrien Rabiot a d’ailleurs été invité dimanche dernier à se prononcer sur une arrivée de Pogba à l’OM.

Un champion du monde prêt à tout pour l'OM : un salaire divisé par 4 ! Découvrez pourquoi ce choix audacieux a fait couler beaucoup d'encre. ⚽ https://t.co/O9tcn3LRbJ — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

« Avec grand plaisir »

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », a indiqué Rabiot dimanche soir au micro de DAZN, lançant donc un appel du pied à Pogba pour qu’il le rejoigne à l’OM.

Riolo charge Rabiot

Une annonce qui n’est pas du tout passée aux yeux de Daniel Riolo, visiblement agacé par l’attitude de Rabiot lorsqu’il s’agit d’évoquer Paul Pogba : « Rabiot, ça doit faire 2 ou 3 fois qu'il en parle. A un moment, t'as un envie de lui dire : "C'est toi le directeur sportif ?" C'est quand même étonnant cette prise de position. Que tu le dises une fois, ok, mais là, que tu le dises sans arrêt... Ce n'est pas à lui de gérer ça », a lâché Riolo lundi soir dans l’After Foot sur RMC Sport.